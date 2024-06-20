Противники США помогли России увеличить военную мощь

Россия обменивается секретными технологиями с главными противниками Запада — Ираном, Северной Кореей и Китаем. В Пентагоне опасаются, что такое сотрудничество может угрожать безопасности США даже после окончания войны в Украине. Благодаря сотрудничеству с подсанкционными партнерами Кремлю уже удалось увеличить свою военную мощь, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что аналитики в американской разведке удивляются скорости расширения связей между Россией и противниками США. Они пришли к выводу, что Москва готова отложить некоторые исторические разногласия ради объединения против Запада. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Иран, Китай и КНДР помогают России, потому что хотят увидеть провал США и НАТО.

По данным США и Южной Кореи, Россия потенциально может поставлять КНДР космические технологии в обмен на артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты малой дальности. Помимо этого, Северная Корея также отправляет рабочих в Россию, которые заняты на заводах по производству оружия.

Иран, в свою очередь, отрицает поставки оружия России, однако на территории Украины не раз были найдены иранские беспилотники «Шахед-136». В России его называют «Герань-2». Тегерану выгодно поставлять дроны Москве: иранские аналитики могут наблюдать за тем, как их беспилотники ведут себя в ходе боевых действий. Полученный опыт непременно будет использоваться в будущих конфликтах на Ближнем Востоке, опасаются в Белом доме.

Китай же, по мнению американских чиновников, помог восстановиться военно-промышленному производству России быстрее, чем ожидалось. Пекин поставлял большое количество оборудования двойного назначения — станки, микроэлектронику, турбодвигатели для крылатых ракет и даже оптику для танков и бронетехники. Поставляемая Китаем техника помогает России улучшить спутники для их использования в Украине.

«Для России, Северной Кореи и даже Китая это все брак по расчету, основанный на сближении или согласовании интересов и целей прямо сейчас, а не какой-то страстный роман», — заявила бывшая сотрудница ЦРУ и Белого дома Сью Ми Терри.

В условиях изоляции от стран Запада Россия была вынуждена искать партнеров на Востоке. Кремль надеялся, что Северная Корея, которая раньше закупала у России еду и оружие, теперь поможет с поставками боеприпасов для продолжения войны в Украине. Белый дом утверждает, что Иран помогает России строить завод в Татарстане по производству ударных беспилотников. В администрации Байдена уверены, что и Китай также работает над производством нелетальных дронов на территории России.

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