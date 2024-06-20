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Во Вьетнаме сделали абстракцию из коня и березы с портретами Путина

17:17 • 20.06.2024

В Большом оперном театре Ханоя показали скульптуру, которая представляет собой коня и березу, слитых воедино, пишет газета «Ведомости». 

Как передает издание, если ее поворачивать вокруг своей оси, то с одного ракурса она образует тень молодого Путина, а с другого —- показывает его нынешний облик.

«Это произведение — символ дружбы наших народов. Оно показывает желание продолжать добрые отношения», — пояснили организаторы концерта. 

Отмечается, что в театре Владимир Путин встретился с выпускниками советских и российских ВУЗов, а также посмотрел специально подготовленный для него концерт. 

«Я искренне рад вновь оказаться в кругу надежных друзей России», — заявил он, добавив, что мужество и героизм вьетнамцев в борьбе за независимость всегда вызывали искреннее уважение в России.

Как пишут «Ведомости», на концерте прозвучали произведения Михаила Глинки, Петра Чайковского, Яна Френкеля и Микаэла Таривердиева. В завершении встречи вьетнамский певец исполнил песню «Русское поле» на русском языке.

Владимир Путин прибыл во Вьетнам 19 июня — на следующий день после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. 

Во время визита Путин встретился с лидером страны То Ламом, премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Тинем, Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном.

В ходе совместных переговоров они подписали ряд документов. В частности, стороны договорились укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство. 

Также Путин заявил о переходе России и Вьетнама к расчетам в национальных валютах и призвал к увеличению срока пребывания вьетнамских граждан в России по электронным визам. 

«Наши страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества», — цитирует Путина РБК. 

После переговоров с Путиным президент Вьетнама То Лам заявил, что Россия и Вьетнам будут наращивать регулярные контакты и укреплять политическое доверие. 

«Будем наращивать контакты по линии партий, государств, правительств, между парламентами, а также между министерствами, ведомствами и молодежью двух стран», — отметил он.

При этом, визит Путина во Вьетнам вызвал негативную реакцию у правительства США.

«Ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны и иным образом позволять ему нормализовать свои злодеяния», — заявил представитель посольства США в Ханое. 

CNN отмечает, что поездка Путина в Ханой, как и его недавний визит в Пхеньян, может сигналировать об углублений отношений между двумя странами. 

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