Одну из богатейших жительниц Вьетнама приговорили к казни за мошенничество

Суд в Хошимине приговорил 67-летнюю предпринимательницу Чыонг Ми Лан к смертной казни по делу о хищении 12,5 миллиардов долларов у местного банка, сообщает CNN. По данным The Washington Post, это почти 3% ВВП Вьетнама в 2022 году.

Как отмечает Би-би-си, Чыонг Ми Лан родилась в китайско-вьетнамской семье в Хошимине. Вместе с матерью она продавала косметику на рынке. После того, как в 1980-е во Вьетнаме начался период экономических реформ, Чыонг Ми Лан начала покупать землю и недвижимость. К 1990-м годам она обладала большим портфелем ценных бумаг отелей и ресторанов. По данным The Washington Post, в 1992 году она с семьей основала компанию Van Thing Phat, которая занималась недвижимостью. Впоследствии эта фирма стала одной из самых богатых в стране и реализовала множество дорогостоящих проектов, включая роскошные жилые здания, офисы, отели и торговые центры.

Сама Чыонг Ми Лан стала известной предпринимательницей в Хошимине. Власти разрешили ей организовать слияние трех небольших и испытывающих нехватку денег банков в более крупную организацию: Коммерческий банк Сайгона. Би-би-си пишет, что вьетнамское законодательство запрещает кому-либо владеть более чем 5% акций любого банка. Прокуроры утверждают, что через сотни подставных компаний и людей, выступавших в качестве ее доверенных лиц, Чыонг Ми Лан фактически владела более чем 90% Коммерческого банка Сайгона.

Фото: Thanh Tung/VnExpress

Женщину обвинили в том, что она добивалась назначения своих приближенных менеджерами кредитной организации. Впоследствии она якобы требовала от них одобрения сотен кредитов для сети контролируемых ею подставных компаний. Таким образом займы Чыонг Ми Лан составили 93% всего кредитного портфеля банка. Она обналичивала эти деньги. Прокуратура утверждает, что в течение трех лет, начиная с февраля 2019 года, Чыонг Ми Лан попросила своего водителя снять в банке 108 триллионов вьетнамских донгов (более четырех миллиардов долларов наличными) и перевезти их в ее подвал.

Чыонг Ми Лан также обвинили в том, что она давала щедрые взятки, чтобы ее бизнес не проверяли аудиторы. Суд приговорил бывшего главного инспектора Государственного банка Вьетнама к пожизненному заключению за получение от нее взятки в пять миллионов долларов.

Суд потребовал от Чыонг Ми Лан вернуть 27 миллиардов долларов. Как пишет Би-би-си, есть предположения, что смертная казнь — это попытка суда заставить женщину вернуть украденные деньги в обмен на смягчение приговора.

Коммунистические власти Вьетнама обычно избегают публичности, но об этом процессе они рассказывали СМИ необычайно откровенно, отмечает издание. По их словам, в деле участвовали 2700 свидетелей, 10 гособвинителей и около 200 адвокатов. Доказательства по делу разместили в 104 коробках общим весом в шесть тонн. Помимо Чыонг Ми Лан перед судом предстали еще 85 человек. Все они были признаны виновными, четверо получили пожизненные сроки. Остальные — от трех лет условно до 20 лет заключения. Муж и племянница Чыонг Ми Лан получили девять и 17 лет тюрьмы. Сама Чыонг Ми Лан отвергает обвинения и собирается подать апелляцию на приговор.

CNN отмечает, что во Вьетнаме смертная казнь применяется в основном за насильственные преступления. По данным правозащитников, на которых ссылается издание, за последние годы в стране с помощью смертельных инъекций были казнены сотни осужденных.

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