В Украине будут штрафовать за нюдсы и дикпики

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в Украине начнут штрафовать за отправленные против воли собеседника нюдсы и дикпики. Об этом сообщает РБК.

Как указано на сайте Верховной Рады Украины, подписанный Зеленским закон вносит изменения в кодекс об административных правонарушениях. Он вступит в силу через полгода.

Так, в кодексе появятся новые статьи, в частности закон «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин». В нем будет закреплено значение понятия «сексуальное домогательство».

Согласно нововведениям, «сексуальное домогательство» будет определяться как действия сексуального характера, выраженные вербально, невербально или физически, которые оскорбляют или унижают достоинство и могут способствовать созданию «запугивающей, враждебной или оскорбительной, унизительной среды (ситуации)».

Статья в том числе затрагивает отправку нюдсов и дикпиков против желания собеседника, которые будут расцениваться как «оскорбительные сообщения сексуального характера». За эти действия предусмотрен штраф до 2720 гривен, общественные работы от 20 до 40 часов или исправительные работы до одного месяца с удержанием 20% от зарплаты.

Принятие закона было мотивировано тем, что в июне 2022 года Украина ратифицировала «Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями». Документ известен также под названием «Стамбульская конвенция».

«Стамбульская конвенция» появилась в 2011 году, ее подписали 46 стран и ратифицировали 39. Россия от подписания отказалась. Также в 2021 году из конвенции вышла Турция. Тогда турецкие власти заявили, что конвенция противоречит семейным ценностям и «нормализует гомосексуальность».

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