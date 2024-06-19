Россия тратит огромные деньги на вербовку шпионов в Германии

Спецслужбы России активно используют подкуп и шантаж, чтобы восстановить свою шпионскую сеть в Германии после того, как около 600 российских дипломатов были высланы из Европы из-за подозрений в шпионаже. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил глава немецкого Федерального ведомства по защите конституции (BfV) Томас Хальденванг.
В представленном им докладе ведомства говорится, что несмотря серьезное усиление противодействия российскому шпионажу, которое можно наблюдать в западных странах после начала вторжения России в Украину, российские спецслужбы активно вербуют новых агентов в Германии, тратя на это большие средства.
«Россия прилагает все усилия, чтобы компенсировать сокращение правительством Германии числа российских агентов в стране», — заявил Хальденванг.
Он отметил, что двое граждан Германии, которых в августе прошлого года обвинили в шпионаже в пользу России, получили от российских спецслужб примерно 400 тысяч долларов.
«Гонорары агентов свидетельствуют о том, что российские службы по-прежнему располагают огромными финансовыми ресурсами для достижения своих разведывательных целей», — говорится в обнародованном докладе BfV.
В нем также сообщается, что наиболее вероятными кандидатами для вербовки российскими спецслужбами являются немцы, живущие в России или регулярно совершающие поездки туда, в том числе дипломаты.
«Как только у них появляется компрометирующая информация о тех, кого они выбрали мишенью, эти службы не стесняются использовать агрессивные методы вербовки», – подчеркнули в ведомстве.
Там также добавили, что, российские спецслужбы сегодня имеют агентов внедренных в том числе и в международные организации.
Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.