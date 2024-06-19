Искусственный интеллект сможет предсказывать болезнь Паркинсона

Ученые из Института здоровья детей на Грейт-Ормонд-Стрит (UCL) в Великобритании и Геттингенского университета в Германии выяснили, что анализ крови, проведенный искусственным интеллектом, сможет предсказать развитие болезни Паркинсона за семь лет до проявления симптомов. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, ученые двух университетов использовали алгоритм машинного обучения, чтобы выявить характерные закономерности восьми белков крови у пациентов с болезнью Паркинсона.

Затем алгоритм смог предсказать развитие болезни Паркинсона в будущем у других пациентов, сдавших кровь на анализ. У одного пациента расстройство было предсказано более чем за семь лет до появления симптомов.

The Guardian отмечает, что разработанный учеными метод тестирования предназначен для оборудования, уже имеющегося в распоряжении многих лабораторий Национальной службы здравоохранения Великобритании. Исследователи ожидают, что тест станут широко применять в течение ближайших двух лет в случае, если этот метод успешно пройдет проверку на более широкой группе людей.

«Нам нужно добраться до людей до того, как у них появятся симптомы. Всегда лучше заниматься профилактикой, а не лечением», — отметил Кевин Миллс, старший автор исследования в UCL

Профессор Роджер Баркер, невролог-консультант, специализирующийся на болезни Паркинсона в Кембриджском университете и больнице Адденбрука заявил, что введение нового метода тестирования позволит пациентам больше участвовать в клинических испытаниях лекарств от болезни Паркинсона, особенно тех, которые предназначены для лечения ранних стадий заболевания.

«Мы могли бы лечить людей с болезнью Паркинсона с помощью терапии, модифицирующей заболевание, до того, как они утратят значительное количество клеток головного мозга. Очевидно, что нам еще предстоит найти такие методы лечения, но это исследование — шаг в правильном направлении», — добавил Баркер.

Как отмечает The Guardian, в настоящее время не существует лекарства от болезни Паркинсона — заболевания головного мозга. Среди его симптомов — ригидность мышц, тремор, вегетативные и психические отклонения.

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