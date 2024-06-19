ХАМАС украл у банков в Газе треть всей наличности

Связанные с ХАМАС вооруженные банды разграбили банки на севере сектора Газа, похитив валюты на 120 миллионов долларов всего за два месяца. Это усугубило дефицит наличности в анклаве, который образовался из-за израильского запрета на ввоз туда наличных денег. При этом похищенные средства могут помочь ХАМАС продолжать вооруженную борьбу с Израилем. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, наличные на сумму около 70 миллионов евро ХАМАС похитил в результате ограблений только двух филиалов Банка Палестины — крупнейшей кредитной организации на палестинских территориях.

Так, 17 апреля вооруженные грабители взорвали денежное хранилище в филиале Банка Палестины в некогда престижном районе Рималь. Это произошло вскоре после того, как банк решил залить хранилище бетоном, чтобы предотвратить хищения в условиях продолжающихся в Газе боевых действий. По словам очевидцев, после взрыва в воздухе летало множество купюр. Добычей грабителей, по данным банка, стал 31 миллион долларов в различных валютах.

На следующий день представители Банка Палестины призвали своих вкладчиков прийти в другой филиал, чтобы забрать свои деньги до того, как они будут разграблены. Однако первыми туда добрались вооруженные бандиты. Угрожая оружием, они заставили служащих, один из которых позже был госпитализирован с сердечным приступом, открыть хранилище, и похитили наличную валюту на сумму в 36 миллионов долларов.

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Остальные деньги были похищены ХАМАСом в результате не таких крупных ограблений, в основном речь идет о хищениях из банкоматов, расположенных в анклаве.

Сумма похищенная ХАМАС составляет треть от общего объема наличности, обращающегося в Газе. В основном жители анклава пользуются израильскими шекелями, однако после введения Израилем запрета на ввоз в сектор новых купюр, там начался серьезный дефицит наличности.

Как пишет FT, жителям Газы нужно заплатить комиссию и записаться за неделю, чтобы получить возможность снять деньги в одном из немногих банкоматов, все еще функционирующих в анклаве.

В свою очередь, собеседники издания среди израильских военных выразили опасения, что похищенные средства помогут ХАМАСу продолжить вооруженную борьбу с Израилем. В феврале израильская армия конфисковала около 200 миллионов шекелей (53 миллиона долларов) в одном из филиалов Банка Палестины, чтобы не допустить попадания этих денег в руки ХАМАСа.

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