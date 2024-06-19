Похитивший своего ребенка и угрожавший жене Чингисхан Шабазов задержан

В Краснодаре задержали Чингисхана Шабазова, который ранее выкрал из шелтера свою жену вместе с ребенком. Жена Шабазова утверждала, что подвергалась домашнему насилию. Об этом сообщает правозащитный проект «Кавказ без матери».

«В Краснодаре задержан уроженец Чечни Чингисхан Шабазов, домашний насильник, истязавший супругу, нашу подопечную Марию Смелую и похитивший ее ребенка. Мера пресечения избирается, ребенка ищет полиция. Подробности раскроем чуть позже», — говорится в телеграм-канале проекта.

Координатор проекта Лидия Михальченко сообщила «Верстке», что на Шабазова завели уголовное дело по статье о самоуправстве (ст. 330 ч. 2 УК). Михальченко добавила, что против Шабазова могут возбудить еще одно дело по статье об истязании (ст. 117 УК).

Жена Шабазова Мария Смелая рассказала изданию, что ее мужа задержали 18 июня, но ребенка с ним не было. Она добавила, что еще 1 июня обратилась в Следственный комитет с требованием привлечь Шабазова к уголовной ответственности и найти ее сына. Кроме того, она попросила о проведении психологической и наркотической судмедэкспертизы.

«Холод» ранее рассказывал историю Марии Смелой. Она утверждала, что регулярные избиения со стороны Шабазова начались через три месяца после никаха — исламского брака.

Смелая решила уйти из дома и обратилась в проект «Кавказ без матери», который нашел ей шелтер в другом городе. 9 мая Шабазов вломился туда с двумя другими мужчинами и увез Смелую обратно в Краснодар. Он также заставил ее опровергнуть все, что она рассказала правозащитникам, однако 30 мая Смелая сообщила, что ее муж похитил ее сына.

Вскоре Смелая опубликовала видео, в котором говорила, что Шабазов оставил сына у неизвестной женщины. Позже мужчина потребовал отдать медицинский полис ребенка, чтобы якобы увезти его в Чечню и сделать обрезание. Местонахождение сына Смелой пока неизвестно.

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