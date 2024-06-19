Более 500 паломников погибли в Мекке из-за жары

Во время хаджа в Саудовскую Аравию в этом году погибли уже по меньшей мере 577 паломников. Об этом пишет AFP, ссылаясь на источники. По данным агентства, основной причиной гибели стало отсутствие доступа к воде и тени при температуре воздуха выше 50 градусов.

Как рассказали на условиях анонимности два арабских дипломата, по меньшей мере 323 погибших паломника были египтянами. По словам собеседников агентства, все они погибли от жары, кроме одного, который получил смертельные травмы в результате давки. Еще как минимум 60 погибших — иорданцы, уточнили источники.

В свою очередь, РИА «Новости» сообщило о гибели по меньшей мере четырех паломников из России.

Хадж — ежегодное паломничество мусульман в Мекку, которое хотя бы раз в жизни должен совершить каждый последователь ислама. В этом году хадж совершили около 1,83 миллиона паломников, в том числе 1,6 миллиона иностранных.

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При этом многие желающие совершить хадж не могут себе позволить дорогостоящие визы и пытаются попасть в Мекку нелегально. Именно они и составляют большинство погибших, так как нелегальный статус затрудняет их доступ к воде, тени и кондиционированию во время паломничества.

Ситуация усугубляется чрезвычайно жаркой погодой в районе Мекки, где температура воздуха повышается на 0,4 градуса каждые десять лет. Так, например, по данным национального метеорологического центры Саудовской Аравии, 17 июня 2024 года температура в Большой мечети в Мекке поднялась до 51,8 градуса.

Как пишет AFP, в 2023 году во время хаджа погибли по меньшей мере 240 паломников.

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