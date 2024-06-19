Беларусь хочет закупить беспилотники американского производства

Министерство обороны Беларуси планирует закупить беспилотники, произведенные американской компанией Autel. Об этом сообщает мониторинговый проект «Беларусский гаюн».

К концу 2024 года беларусское Минобороны собирается заключить сделку о покупке в общей сложности девяти комплектов беспилотников. В их числе — мультикоптерные аппараты Autel EVO MAX 4Т и Autel EVO MAX 4N Standard Bundle. Их цена превышает 12 и 17 тысяч долларов соответственно.

Высота их полета достигает семи тысяч метров. Такие беспилотники оснащены встроенным тепловизором, защитой от помех и высокой защитой от внешних воздействий.

Также ведомство планирует приобрести комплект беспилотников самолетного типа Autel Dragonfish Standard. Его стоимость — около 130 тысяч долларов.

«Скорее всего, планируемая МО РБ закупка БПЛА является “установочной партией”, поставляемой для начального этапа эксплуатации. На это указывает в том числе небольшое количество закупаемой техники», — отмечает «Беларусский гаюн».

Аналитики проект также отметили, что беларусские силовики уже использовали дроны компании Autel во внутренних войсках. «Можно констатировать, что с каждым годом количество закупаемых беспилотников для нужд армии увеличивается, а их номенклатура расширяется», — говорится в публикации проекта.

В апреле этого года стало известно, что у граждан Беларуси стали изымать беспилотники и передавать их на нужды армии. Кроме того, с 28 марта в Беларуси вступил в силу принятый осенью 2023 года запрет на хранение и оборот дронов. С этого момента использовать беспилотники могут только юридические лица, если они предварительно поставили свои аппараты на учет в Департаменте авиации.

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