Жильцы разбомбленного дома в Белгородской области пожаловались на бездействие властей

В Шебекино жильцы многоэтажки, где 14 июня обрушился один из подъездов, рассказали, что местные власти не оказывают им никакой помощи. Об этом пишет проект «Можем объяснить».

Собеседники издания рассказали, что они вынуждены жить в квартирах с выбитыми окнами в здании, которое ожидает сноса. По их словам, местная администрация игнорирует их обращения.

«У нас даже пленкой еще окна не затянули, хотя обещали на выходных. Дождь второй день льет, в квартирах вода. Никому ничего не нужно, ни до кого не дозвонишься, все друг на друга перекидывают. Обещанные 10 и 50 тысяч рублей людям, которые потеряли нажитое жизнью жилье, технику и прочее — это слезы, а не помощь», — поделился один из жителей дома.

Другая жительница дома рассказала, что она вынесла из своей квартиры восемь мешков стекла. Женщина до сих пор не может добиться визита работников, которые заменили бы в жилье окна.

«Сегодня звонила в администрацию, все отмахиваются, говорят, что подрядчика не назначили и оклейкой окон они не занимаются, а в присутствии Гладкова говорили, что все будет сделано еще в пятницу, субботу, а уже понедельник прошел», — отметила она.

Женщина также добавила, что из-за отсутствия поддержки жильцы дома не могут арендовать себе другое жилище — на это им не хватает денег.

«Никаких льгот и выплат, жилье дорогущее, еда в магазине дороже, чем в Москве, реальная зарплата 30 тысяч в лучшем случае. Мы тут сами по себе барахтаемся в своем горе, хороним, кормим, одеваем солдат, в то время как Москва танцует и пляшет. Нас променяли на ресурсы ДНР и ЛНР. Хочется просто сдохнуть от такой жизни. Мы брошенные люди, брошенная область», — сказала она.

Подъезд пятиэтажного жилого дома в Шебекино был разрушен в результате обстрела 14 июня. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ранения получили шесть человек. МЧС сообщало о семи пострадавших. По словам Гладкова, жертвами обрушения стали пять местных жителей.

В мае подъезд одного из домов после обстрела обрушился в многоэтажке в Белгороде. Взрыв и последующее за ним обрушение произошло на улице Щорса. За несколько минут до этого местные телеграм-каналы сообщали об объявленной в городе тревоге. В результате обрушения были полностью разрушены 16 квартир, погибли не менее 15 человек.

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