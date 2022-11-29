«Заботимся вместе». Белгородских учителей обучат тому, как сообщать школьникам о потере отца

Команда белгородских чиновников победила в государственном конкурсе «Акселератор социальных решений» от Агентства стратегических инициатив, предложив лучшую идею о том, как рассказывать детям о смерти отца. Теперь проект «Заботимся вместе» до конца года внедрят во всех белгородских школах.

Как пишет издание «Фонарь», белгородских преподавателей научат тому, как сообщать ученикам о потере отца и как вести себя, чтобы не навредить при этом детям. Этим будут заниматься социальные педагоги, психологи и классные руководители.

Психологически поддерживать ребенка, который лишился отца, власти Белгородской области планируют до получения им аттестата о среднем образовании.

На 18 ноября, по данным Русской службы Би-би-си и «Медиазоны», на войне в Украине погибли по меньшей мере 92 человека из Белгородской области. Кроме того, по словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в селе Староселье два человека погибли, подорвавшись на боеприпасе, еще одна женщина погибла в результате обстрела приграничного города Шебекино.

Источники: «Фонарь», «Медиазона»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.