В Белгороде в результате обстрела рухнул подъезд 10-этажного жилого дома

В Белгороде на улице Щорса обрушился подъезд 10-этажного жилого дома. Видео обрушения появились в местных телеграм-каналах. На кадрах видно, что на уровне первого-второго этажей произошел взрыв, а затем обрушились перекрытия с первого по десятый этажи, при этом крыша осталась на месте.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что причиной обрушения стал обстрел города украинскими военными. «Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж», — написал он в своем телеграм-канале.

После начала спасательной операции рухнула крыша поврежденного подъезда. ТАСС сообщал, что под завалами оказались несколько спасателей, однако позже со ссылкой на источники в оперативных службах написал, что сотрудники МЧС не пострадали.

В свою очередь, Минобороны России заявило, что дом обрушился в результате попадания обломков сбитой украинской ракеты. «В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет “Точка-У”, четыре реактивных снаряда РСЗО “Вампир” и два реактивных снаряда РСЗО ”Ольха”. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК “Точка-У” поврежден жилой дом в городе Белгород», — говорится в сообщении ведомства.

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По данным МЧС, из-под завалов удалось спасти 12 человек, в том числе двоих детей. При этом официальных данных об общем количестве погибших и пострадавших на момент публикации заметки не поступало.

В свою очередь, телеграм-канал SHOT сообщил о четверых погибших и семерых пострадавших. ТАСС со ссылкой на источники пишет о девяти пострадавших.

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