Джастина Тимберлейка задержали за пьяное вождение

Американского певца и актера Джастина Тимберлейка задержали за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицейских.

По информации издания, в ночь на 18 мая Тимберлейк ехал за рулем BMW по деревне Саг-Харбор в штате Нью-Йорк. Полиция обратила на него внимание после того, как он не остановился перед знаком «Стоп», а затем съехал на соседнюю полосу. Силовики остановили артиста и увезли его в отделение, где он провел ночь.

Тимберлейку предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде, но отпустили без залога. Суд над певцом состоится 26 июля. По данным Би-би-си, в штате Нью-Йорк за пьяное вождение грозит либо штраф до тысячи долларов, либо лишение водительских прав на срок до полугода, либо год лишения свободы.

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Саг-Харбор — это деревня, расположенная на востоке Лонг-Айленда. По словам источника CNN, знакомого с ситуацией, незадолго до задержания 43-летний Тимберлейк покинул отель «American» в этом районе.

Джастин Тимберлейк стал популярен в конце 90-х как участник группы NYSNC. В 2000-х он начал сольную карьеру. С тех пор он получил 10 премий «Грэмми», четыре премии «Эмми» и множество наград Billboard Music Awards и MTV Video Music Awards. За сингл «Can't Stop the Feeling!», который использовался в мультфильме «Тролли», он был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус».

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Также Тимберлейк снялся в нескольких фильмах, включая «Время», «Секс по дружбе», «Очень плохая училка» и «Социальная сеть». В прошлом году артист признался, что в его карьере был эпизод, когда он злоупотреблял алкоголем.

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