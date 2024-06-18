Российских школьников могут отправить в патриотические поездки

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко создать проект патриотического и исторического туризма для школьников «Путь славы». Обращение опубликовано в телеграм-канале Лантратовой.

Чиновница утверждает, что в 2022 году в России стартовала программа бесплатных путешествий для школьников 5-9 классов. Однако, по словам Лантратовой, она не охватывает семьи с невысоким доходом.

В своем обращении Лантратова отмечает, что, согласно итогам за 2021 год, почти 20% детей в России жили в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, а 39% многодетных семей находятся за чертой бедности. В связи с этим зампред предложила реализовать новую программу, в которой будут участвовать ученики 3-11 классов.

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Школьникам предлагается отправиться на двух- или трехдневные экскурсии в соседние города. Там они должны посетить музеи, военные мемориалы, патриотические центры, а также встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками войны в Украине.

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«Ключевой особенностью предложенной программы является то, что все организационные вопросы возлагаются на учебное заведение и региональные органы власти, что позволит максимизировать число участников программ. Нагрузка на семьи будет минимальной, от родителей потребуется только согласие на участие ребенка в поездке», — говорится в обращении.

Лантратова также отметила, что финансировать программу предлагается по большей части из федеральных бюджетных средств с привлечением денег из региональных бюджетов.

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