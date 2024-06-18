Найдено самое старое в мире вино

Самое старое вино, когда-либо обнаруженное в жидкой форме, найдено в урне с останками жителя Римской империи в Испании. Вину около двух тысяч лет. Об этом сообщает The Guardian.

Вино имеет красновато-коричневый цвет и предположительно является полнотелым — его крепость не менее 14%. Издание отмечает, что свой цвет вино могло приобрести в результате химических реакций с сосудом и находившимися в нем кремированными костями мужчины. Помимо этого, в сосуде нашли золотое кольцо и некие металлические предметы, напоминающие ножки кровати для кремации.

The Guardian пишет, что, вероятно, изначально вино было белым. Анализ, проведенный экспертами из Университета Кордовы, показал, что найденное вино, скорее всего, было произведено в Андалусии. Оно напоминает херес — белое крепленое вино.

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Саму урну обнаружили еще в 2019 году в андалузском городе Кармона. «Это затопленная гробница, выкопанная в скале, что и позволило ей простоять две тысячи лет», — рассказал Хосе Рафаэль Руис Арребола, химик-органик из Университета Кордовы, который руководил анализом вина.

В гробнице было восемь погребальных ниш, в шести из которых находились урны, сделанные из известняка, песчаника, стекла и свинца. Каждая урна содержала кремированные костные останки человека, а на двух урнах были написаны имена усопших: Hispanae и Senicio.

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Кроме того, в прошлом году ученые выяснили, что в этой гробнице находился самый старый римский парфюм, которому также не менее двух тысяч лет.

Ранее самым древним вином, сохранившимся в жидком состоянии, считалось вино, которое нашли в одной из римских гробниц около немецкого города Шпайер в 1867 году. Напиток отнесли к IV веку нашей эры.

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