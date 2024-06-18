СМИ: Кадыров использует «живопырки» для обналичивания миллиардов бюджетных денег

Глава Чечни Рамзан Кадыров создал сеть подставных компаний так называемых «живопырок», через которые он обналичивает миллиарды рублей бюджетных денег. Об этом говорится в расследовании «Проекта».

Речь идет о трех компаниях «Бенофон», «Орбита» и «Изумруд», две из которых входят в топ чеченских компаний по размеру выручки, которая составляет более 80 миллиардов рублей. При этом, согласно отчетности, фирмы владеют активами на 150 миллиардов рублей, отмечает издание.

«Проект» называет эти компании личными кошельками Кадырова, с помощью которых он получает похищенные из республиканского бюджета деньги, а также платежи за покровительство руководства Чечни от местных предпринимателей.

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Так, мэр Грозного и племянник главы Чечни Хас-Магомед Кадыров получает из бюджета около восьми миллиардов рублей в год. Из них около полутора миллиардов рублей в виде контрактов на ремонт школ он отдает компании «Бенофон».

«Мэрия перечисляет деньги в виде тысячи четырехсот почти всегда равных траншей. Всякое бывает в бизнесе, но чтобы стороны договорились о таком условии контракта, выглядит нонсенсом. Стороны явно в сговоре», — утверждает «Проект».

Если посчитать в валюте, то за фиктивный ремонт школ в «Бенофон» перечислили восемь миллионов долларов — это 16% всей федеральной помощи, которую получает Грозный.

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Всего же, как пишет издание, ссылаясь на финансовые документы «Бенофона», переданные неким верифицированным источником, только в 2023 году «Бенофон» получил 64 миллиарда рублей — это почти 700 миллионов в долларах и половина годового бюджета республики. При этом в штате компании, по данным «Проекта», числится всего один человек. Издание предположило, что это бухгалтер, которая «сдает липовые отчеты в налоговую».

Как утверждается, основную часть денег «Бенофон» получил от 100 частных фирм и бюджетных организаций. Кроме того, более 16 миллиардов рублей «живопырка» получила от подконтрольных Кадырову компаний, которые занимаются выполнением госконтрактов. Так, более трех миллиардов рублей в «Бенофон» перечислила фирма «МегаСтройИнвест», которая, как утверждает «Проект», принадлежит семье Кадырова.

Дальше эти деньги выводятся на физических лиц в виде беспроцентных займов — молодых чеченцев, уроженцев Шалинского района — и обналичиваются. «Миллиарды долларов просто снимают в банкоматах», — пишет «Проект».

Например, 30-летний таксист Муслим Мурадов. За три в декабре 2023 года получил от «Бенофона» 4,6 миллиарда рублей, а от других компаний-«живопырок» еще 18,4 миллиарда, которые он обналичил. Проект пишет, что 11 миллиардов Мурадов получил в отделении государственного банка ВТБ — это чуть больше двух тонн наличных денег в пятитысячных купюрах. На 8,4 миллиарда рублей таксист купил в ВТБ более тонны драгоценных металлов в слитках. А еще более трех миллиардов рублей, как пишет «Проект», Мурадов отправил третьим лицам, оформив их как беспроцентный займ.

Всего в схемах по обналичиванию участвуют минимум 15 человек, утверждает «Проект».

«Схема эта должна быть по определению видна российским налоговым органам и тем более спецслужбам. Вопиющее воровство тут вообще никто не скрывает, … наоборот, бахвалится. Но никто это не расследует, так же как и убийства в кадыровском окружении. Потому что Кремль, однажды подарив Кадыровым всю Чечню, не хочет задавать вопросов», — подчеркивает издание.

Кроме того, «Проект» пишет, что через подставных лиц Кадыров владеет долей в ушедшей из России сети кофеен Starbucks, которую формально продали рэперу Тимати. Издание предположило, что глава Чечни также владеет и долей в российской сети McDonald’s, которая теперь называется «Вкусно и точка».

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