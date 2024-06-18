Обещавшие уйти из России Coca-Cola и PepsiCo нашли новый способ зарабатывать в России

Coca-Cola, PepsiCo и многие другие международные компании продолжают бизнес в России несмотря на заявления об уходе с этого рынка после начала войны в Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, Coca-Cola была одной из первых компаний, заявивших об уходе из РФ после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Однако спустя почти два с половиной года, бутылки и банки с характерным красным логотипом по-прежнему легко найти в российских магазинах и ресторанах, отмечает Bloomberg.

Издание пишет, что в России напиток производит компания Multon Partners, которая принадлежит отдельной Coca-Cola HBC. Американская Coca-Cola владеет лишь 21% ее акций. После начала войны в Украине HBC прекратила производство кока-колы в России, однако Multon представил новый напиток — «добрую колу».

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По данным аналитиков из «Продажи.рф», на которые ссылается Bloomberg, «добрая кола» стала самой популярной газировкой в России: она занимает 13% рынка. Оригинальная Coca-Cola также по-прежнему широко доступна в России: ее импортируют из Грузии и Казахстана, пишет агентство. Как сообщают в «Продажи.рф», благодаря этому Coca-Cola заняла третье место в рейтинге популярных в России газировок с долей в 6% рынка. До войны этот напиток был самым продаваемым в стране и занимал 26% рынка.

Bloomberg отмечает, что несмотря на то, что Coca-Cola отказалась от управления Multon, она по-прежнему получает прибыль от продаж «доброй колы».

Еще одна компания, напитки которой по-прежнему продаются в России, это PepsiCo Inc. В сентябре 2022 года она заявила о прекращении производства и продаж Pepsi, Mountain Dew и 7Up. Однако у PepsiCo осталось шесть заводов в стране. Она стала выпускать в России новый напиток Evervess и увеличила производство Frustyle, похожего на Mirinda. В прошлом году продажи напитков российского подразделения PepsiCo выросли на 12%, до 209 миллиардов рублей, пишет Bloomberg со ссылкой на отчеты местных налоговых органов.

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По данным исследования Йельской школы менеджмента, с 2022 года о сокращении деятельности в России заявили более тысячи международных компаний. Однако многие продолжают работать в стране.

Unilever Plc и Nestlé SA, имеющие крупные производственные мощности в России, не захотели продавать свои предприятия с огромной скидкой, которую Кремль потребовал от них в качестве налога на выход с рынка. Активы датской пивоварни Carlsberg AS и производителя йогуртов Danone SA были конфискованы, когда они пытались покинуть страну. Впрочем, в итоге Danone все-таки договорилась о продаже компании покупателю, которому, как пишет Bloomberg, отдало предпочтение российское правительство.

Французский оператор супермаркетов Auchan, ритейлер одежды Benetton Group и сети ресторанов Subway и TGI Fridays продолжают работать в России без планов сокращения.

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