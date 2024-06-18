Белого медведя хотят сделать инструментом дипломатии

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила в интервью РИА «Новости», что белый медведь может стать инструментом дипломатии в России.

Радионова сравнила краснокнижного белого медведя с пандой в Китае. «Белый медведь — самый умный, самый редкий, самый красивый хищник, самый крупный на суше. И наш символ. Многие страны ассоциируют Россию с мишкой, многие даже с белым. Мы всегда хотели, чтобы он был нашим символом, как Китай проводит “панда-дипломатию”. Мы с президентом [России] об этом говорили», — рассказала Радионова.

По ее словам, впервые идею сделать белого медведя инструментом дипломатии она озвучила на встрече с Владимиром Путиным в январе этого года. Глава Росприроднадзора утверждает, что за последние четыре года белый медведь выходил к людям около 25 раз.

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При этом, как утверждает Радионова, необходимо провести обучение людей, которые проживают в арктической зоне. «Люди должны знать, как себя вести при встрече с мишкой, куда писать, звонить, как действовать. Две ситуации недавно у нас были, оба раза людям удалось просто отпугнуть, отогнать медведя. Вовремя приняв меры, можно вернуть зверя в естественную среду обитания», — добавила Радионова.

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Панды считаются символом Китая, и китайское правительство нередко дарит животных другим странам в знак дружбы. Такая практика появилась еще в VII веке до нашей эры. Первая панда в Советском союзе появилась в 1957 году по случаю 40-летия Октябрьской революции.

По данным за 2019 год, китайские панды содержались в зоопарках 20 стран. При этом с 1985 года, когда Китай признал панд национальным достоянием, страна перестала дарить животных. Их передают на время в другую страну, а Китай сохраняет право на детенышей переданных животных.

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