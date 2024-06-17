Кремль подумает об отмене виз с Грузией

Российские власти рассмотрят полученное из Грузии обращение об отмене визового режима со стороны России. Ранее с такой просьбой к Владимиру Путину обратилась грузинская партия «Солидарность во имя мира». Об этом, как передает РБК, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он оговорился, что самого обращения в Кремле пока не видели.

«Нет, честно говоря, я не видел, но если оно было, то мы его, значит, увидим. И конечно, наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение», — сказал Песков.

Обращение к Путину с просьбой отменить визовый режим для граждан Грузии было озвучено 15 июня 2024 года на съезде грузинской партии «Солидарность во имя мира».

Кроме того, международный секретарь партии Мамука Пипия попросил Путина «амнистировать граждан Грузии, которые до смягчения визового режима вынужденно нарушили правила пребывания» в России или были депортированы, а также облегчить правила трудоустройства для граждан Грузии в России и установить квоты на работу.

В сентябре 2008 года после того, как российские военные провели операцию по «принуждению к миру» Грузии, а Кремль признал независимость Южной Осетии и Абхазии, Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.

11 июня 2024 года грузинские СМИ сообщили, что Тбилиси и Москва готовятся возобновить работу своих дипмиссий, а в Грузии даже якобы начался отбор сотрудников для работы в посольстве.

Однако позже в российском МИДе опровергли эти сообщения, назвав их «уткой».

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