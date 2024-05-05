Кредиторы могут потребовать от Украины выплат по госдолгу

Внешние частные кредиторы Украины впервые с 2022 года могут потребовать возобновления выплат по госдолгу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Частные кредиторы согласовали кредитные каникулы после начала войны в Украине. Теперь группа держателей облигаций, в которую входят в том числе американские инвестиционные компании BlackRock и Pimco, намерены оказать давление на Киев, чтобы получить проценты по облигациям в 2025 году.

Всего на долю BlackRock и Pimco приходится около одной пятой всех непогашенных облигаций Украины на сумму 20 миллиардов долларов. Как пишет The Wall Street Journal, компании считают, что Украина могла бы возобновить выплаты, в то время как кредиторы простят значительную часть долга.

По данным The Wall Street Journal, кредиторы намерены получить около 500 миллионов долларов в виде процентных выплат. При этом власти США и союзных стран опасаются, что если Украина начнет обслуживать госдолг, то на это пойдут деньги, выделенные в рамках американского пакета помощи Украине в 61 миллиард долларов.

Как уточняет издание, некоторые кредиторы предложили использовать для выплаты госдолга замороженные в Европе и США российские активы. Однако эту идею не поддержали Международный валютный фонд и некоторые страны «Большой семерки». По их мнению, Украина могла бы до 2027 года выплачивать меньшие суммы по ставкам ниже рыночных. Ранее американские и европейские чиновники не смогли прийти к соглашению, стоит ли изъять замороженные российские активы и передать их Украине.

Журналисты The Wall Street Journal отмечают, что кредиторы согласились на приостановку выплат в течение двух лет, полагая, что за это время война в Украине завершится. В декабре прошлого года агентство Reuters сообщило, что Украина начала переговоры с кредиторами о реструктуризации госдолга и привлечению нового финансирования.

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