Экс-сотрудница ВГТРК и белгородец пронесли российские флаги на Евро-2024

Российская журналистка из Марий-Эл Олеся Иванова и житель Белгорода Василий Штоколенко пронесли российские флаги на матч Германия-Шотландия, который проходил в Мюнхене 14 июня в рамках открытия Евро-2024. Об этом сообщает «Агентство».

Изучив соцсети Ивановой, «Агентство» выяснило, что она работала в Йошкар-Оле на телеканале «Регион 12», а также в местном филиале ВГТРК. В разговоре со Sports24 Иванова раскритиковала организацию Евро-2024 из-за очередей и якобы долгих досмотров перед стадионами.

Василий Штоколенко в разговоре со Sports24 заявил, что не столкнулся с проблемами при попытке пронести на стадион российский флаг.

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«”Вы из России и вы все негодяи” — ничего подобного. Мы немного переживали, но все прошло замечательно. Местные подходили, фотографировались. Мы и своей компанией фоткались — никакого внимания на нас особенно не обращали», — рассказал он.

Также российский флаг с надписью «Нерчинск» появился на трибуне во время матча Сербия-Англия 16 июня. «Агентство» выяснило, что его вывесили Сергей Курилов из Забайкалья и Антон Шаповалов из Москвы. В разговоре с «Чита.ру» Курилов сообщил, что реакция окружающих на российский флаг была «положительной» «как от немцев и шотландцев на открытии, так и от сербов».

После начала войны в Украине сборную России по футболу отстранили от участия в международных соревнованиях. Во время Матча Украина-Румыния, который состоялся 17 июня, сотрудники службы безопасности пытались не допустить появления на стадионе флагов РФ, писало Associated Press.

Некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщили, что болельщики пронесли на эту игру флаг аннексированной Донецкой области. Позднее издание «Чемпионат» написало, что это был фейк.

Ранее стало известно, что телеканал «Матч ТВ» отказался от трансляции игр украинской сборной на групповом этапе.

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