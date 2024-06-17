Слабые разряды тока должны помочь пережить неудачные отношения

Ученые выяснили, что транскраниальная магнитная стимуляция головного мозга может облегчить эмоциональную боль при «синдроме разбитого сердца» или как его еще называют синдроме Такоцубо. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of Psychiatric Research.

Как пишет издание, «синдром разбитого сердца» возникает на фоне сильного эмоционального стресса, вызванного расставанием или смертью близкого человека. Синдром провоцирует развитие эмоциональных расстройств, депрессии, тревоги, бессонницы, нередко приводит к перепадам настроения, навязчивым мыслям и повышает тягу к суициду. Кроме того, он характеризуется и серьезными физиологическими нарушениями, по симптоматике напоминающими инфаркт миокарда. При синдроме Такоцубо происходит нарушение функции работы сердечной мышцы, что сопровождается интенсивной болью в грудной клетке, потоотделением, нарушением сердечного ритма и даже потерей сознания.

Последствий любовной травмы можно избежать, если прибегнуть к стимуляции коры головного мозга слабым разрядом электрического тока. К такому выводу пришли ученые, проведя испытания на 36 добровольцах с «синдромом разбитого сердца». В ходе исследования участников разделили на три группы, каждая из которых носила наушники для транскраниальной стимуляции постоянным током дважды в день в течение 20 минут. Эксперимент продлился пять дней. При этом в одной группе ток был направлен на дорсолатеральную префронтальную кору головного мозга, а в другой — на вентролатеральную. В третьей группе гарнитура была выключена.

Издание отмечает, что выбор префронтальных областей мозга был обусловлен предыдущими исследованиями, которые показали, что существует нейропсихологическая связь между переживаниями расставания и тяжелой утратой и что в этом участвуют разные префронтальные области. Исследование показало, что при симптомах «синдрома разбитого сердца» стимуляция дорсолатеральной префронтальной коры была более эффективной, чем стимуляция вентролатеральной.

Однако и в том, и в другом случае у участников эксперимента были замечены явные улучшения состояния. По словам исследователей из Университета Зенджана в Иране и Билефельдского университета в Германии, стимуляция этих префронтальных областей значительно уменьшила симптомы «синдрома разбитого сердца» и сняла симптомы депрессии.

Как пишет The Guardian, гарнитура, позволяющая стимулировать головной мозг с помощью электрических разрядов, стоит 400 фунтов стерлингов — это около 45 тысяч в рублях.

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