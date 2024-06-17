СМИ: Несовершеннолетние наложницы Кадырова родили ему детей

У Рамзана Кадырова есть несколько постоянных жен, выяснили журналисты «Проекта». По информации издания, некоторые из них родили от него детей, когда им еще не было 16 лет.

«Проект» назвал имена четырех основных жен главы Чечни: Медни Кадырова, Фатима Хазуева, Аминат Ахмадова и Замира (в паспорте — Индира) Джабраилова.

Медни Кадырова — официальная супруга главы Чечни, он называет ее своей единственной женщиной и матерью всех своих 14 детей. «Проект» утверждает, что это не так, и что Кадыров отбирает детей у других своих женщин, брак с которыми по российским законам не может признать официально.

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Журналисты рассказали, что в 2014 году Аминат Ахмадова родила от Кадырова сына Шейх-Мухаммада. После этого ее поселили в отдельный дом на особо охраняемой территории возле резиденции главы Чечни. Она живет там с прислугой и иногда ей позволяют видеться с сыном, хотя на публике мальчика представляют ребенком Медни Кадыровой, утверждает «Проект».

Другая женщина, Фатима Хазуева, родила от Кадырова четверых детей, включая второго по старшинству сына главы Чечни по имени Эли. «Проект» утверждает, что Хазуева родила Эли, когда ей было 14 лет. По информации издания, она живет во дворце напротив рабочей резиденции Кадырова.

Еще одна любовница главы Чечни — Замира Джабраилова — в 15-летнем возрасте родила ему сына Адама, рассказали журналистам три человека, знакомые с семьей главы Чечни.

«Кадыров предпочитает девственно юных девушек, школьниц или студенток первых курсов. У него есть помощник, который хранит контакты множества молоденьких чеченок. Десятки, может, сотни», — сказал в разговоре с изданием неназванный знакомый Кадырова. Другие анонимные источники «Проекта» заявили, что в нулевых Рамзан Кадыров ловил юных чеченок прямо на улице, пока те шли на учебу.

Несколько девушек, как пишет издание, пострадали после того, как вступили в отношения с Кадыровым. Одна из них, ровесница Кадырова Жанетта Мукуева, погибла от пулевых ранений в 2003 году в Гудермесе. Источники «Проекта» утверждают, что к ее смерти мог быть причастен глава Чечни, так как он «обрадовался», узнав о произошедшем. После этого он якобы назвал именем «Жанетта» одну из заправок в Грозном. Собеседник издания назвал это «своеобразным юмором» главы Чечни. Что произошло между Кадыровым и Мукуевой, издание не сообщает.

Еще одна девушка, певица Тамила Сагапова, состоявшая с Кадыровым в отношениях, впоследствии встретила другого мужчину, что якобы не понравилось главе Чечни. Знакомая Сагаповой рассказала «Проекту», что ту избили, а затем резко убрали с чеченской эстрады и даже попытались удалить ее песни из интернета. Сейчас она живет за границей. Сагапова — автор песни «Мой Нанак», которая посвящена «гарему Кадырова». Как пишет «Проект», «Нанак» — это слегка измененное домашнее имя Рамзана Кадырова, а в самой песне перечислены имена многих его наложниц.

Одна из любовниц Кадырова, его бывшая помощница Хутмат Дадаева, была понижена в должности после того, как она в «чем-то ослушалась» главу Чечни, пишет «Проект». «Проект» отмечает, что «гарем» — это не совсем верный термин для обозначения взаимоотношений девушек и главы Чечни. По информации журналистов, на время отношений с девушками Кадыров приказывал муллам оформлять никах — то есть исламский брак.

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