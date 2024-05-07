В России арестовали американского солдата 

Первомайский районный суд Владивостока арестовал американского военнослужащего Гордона Блэка. Как сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь суда Елена Оленева, гражданина США обвиняют в краже.

Официальный представитель Пентагона Синтия Смит рассказала агентству, что американского военного задержали во Владивостоке 2 мая. По ее словам, армия оповестила семью Блэка о его аресте, а Госдепартамент оказывает ему консульскую поддержку. При этом Смит не сказала в чем конкретно обвиняют военного, сославшись на «деликатность вопроса».

По данным The Associated Press, 34-летний старший сержант Гордон Блэк был командирован в Южную Корею, а по окончанию службы должен был вернуться в Техас. Но перед этим, как уточняет NBC News, Блэк решил навестить во Владивостоке женщину, с которой у него были романтические отношения.

Представитель армии США сказал телеканалу, что военного обвиняют в краже у женщины. Газета «Известия», ссылаясь на анонимный источник, пишет, что военнослужащего якобы задержали «за избиение женщины и кражу 200 тысяч рублей».

«Приехал, жил с ней какое-то время. Потом начал избивать, душить. В итоге украл у нее 200 тыс. рублей и алкоголь», — утверждает источник издания, отмечая, что солдат познакомился с жительницей Владивостока в интернете.

Во владивостокском представительстве МИДа заявили, что задержание военного США не связано со шпионажем или с политикой.

«Насколько мы понимаем, это чисто бытовой криминал. Поэтому представительство МИД во Владивостоке за судьбой американского гражданина не следит пристально», — говорится в сообщении российского МИДа.

В свою очередь, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей республиканец от штата Техас Майкл МакКол написал, что он «глубоко обеспокоен» сообщениями о задержании американского солдата в России. «Путин может долго удерживать американских граждан в заложниках», — написал МакКол в соцсети X.

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