Россия обогнала США в поставках газа в Европу

Импорт газа в Европу из России в мае этого года впервые с 2022 года превысил поставки из США, несмотря на усилия Евросоюза отказаться от российских поставок. Об этом сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что некоторые страны, особенно в Восточной Европе, все еще полагаются на импорт российского газа. Это, как пишет Financial Times, подчеркивает сложность дальнейшего снижения зависимости Европы от российского газа.

«Поразительно видеть, как доля российского газа на рынке Европы растет после всего, что мы пережили, и всех усилий, предпринятых для уменьшения зависимости и снижения риска поставок энергоресурсов», — заявил Том Мажец-Мансер, глава отдела газовой аналитики консалтинговой компании ICIS.

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После полномасштабного вторжения России в Украину Москва сократила поставки газа в Европу. В свою очередь европейские страны увеличили импорт сжиженного природного газа (СПГ), который поставляется на специализированных судах в основном из США.

Поставки американского газа превысили российский импорт в сентябре 2022 года, а с 2023 года на долю США приходилось около пятой части всего импорта СПГ в Европу. Однако, согласно данным ICIS, в мае этого года импорт российского газа составил 15% от общего объема поставок в ЕС, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Северную Македонию.

Financial Times утверждает, что на рост импорта повлияло в том числе отключение на крупном экспортном объекте СПГ в США, а также наращивание Россией поставок газа в Турцию. При этом, как отмечает издание, спрос на газ в Европе остается слабым, а его запасы близки к рекордным.

Мажец-Мансер утверждает, что рост российского импорта «скорее всего не продлится долго». По его словам, летом Россия будет поставлять СПГ в Азию через Северный морской путь, а Европа снова нарастит закупку газа у США.

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