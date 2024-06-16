Неизвестный хотел напасть на футбольных фанатов с киркой

Немецкая полиция открыла огонь по человеку, который попытался напасть на болельщиков сборной Нидерландов с киркой во время шествия футбольных фанатов на Евро-2024 в центре Гамбурга. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу немецкой полиции.

«По предварительным данным, мужчина угрожал полицейским киркой и зажигательным устройством. Затем офицеры применили огнестрельное оружие. Нападавший получил ранения и в настоящее время получает медицинскую помощь», — говорится в сообщении гамбургской полиции в соцсети Х.

Как отмечает Reuters, имя нападавшего и его мотивы неизвестно. РБК со ссылкой на немецкое издание Bild утверждает, что мужчина вышел из бара недалеко от того места, где проходило шествие фанатов. Издание пишет, что у нападавшего также был «коктейль Молотова», который он предположительно хотел зажечь в толпе болельщиков.

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Изначально полицейские попросили мужчину положить кирку и «коктейль Молотова», затем применили перцовый баллончик. После этого один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух. Вскоре прозвучало еще несколько выстрелов, в результате которых нападавший упал на землю. Bild пишет, что полицейские ранили мужчину в ногу.

Представители гамбургской полиции также заявили, что нападение не связано с Евро-2024. Инцидент произошел возле станции скоростной железной дороги, которая расположена более чем в километре от официальной фан-зоны.

16 июня в Гамбурге в рамках Евро-2024 проходит матч между сборными Польши и Нидерландов, который начался в 15:00 по местному времени. Перед игрой в городе прошли шествия фанатов, в которых приняли участие около 40 тысяч человек.

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