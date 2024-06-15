Slack предупредил о приостановке учетных записей россиян

Корпоративный мессенджер Slack начал рассылку писем пользователям из России, в которых предупредил о приостановке учетных записей в течение 30 дней. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как утверждает агентство со ссылкой на письма, которые оказались в распоряжении редакции, приостановка учетных записей связана с введенными США санкциями на предоставление услуг программного обеспечения.

«Наши данные указывают на то, что ваша учетная запись базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учетной записи», — сказано в сообщении Slack, с которым ознакомилось РИА «Новости».

Исполнительный директор «МТС Линк» Павел Потехин рассказал агентству, что подобные предупреждения получают в том числе компании, которые приобрели лицензию на использование Slack за рубежом.

РИА «Новости» также отмечает, что Slack начал отключать некоторые аккаунты клиентов из России еще в марте 2022 года. По данным агентства, в феврале этого года появилась информация, что мессенджер предупредил о блокировке пользователей, зарегистрированных на email-адреса в зоне .ru.

Как отмечает Forbes, компания Salesforce, которой принадлежит Slack, в 2022 году заявила о прекращении «отношений» с пользователями из России, но не уточнила, касается ли эта мера мессенджера Slack. Тогда компания мотивировала свой уход тем, что у нее «очень мало клиентов в России». С удаление аккаунтов столкнулись в том числе работники «Сбера».

12 июня этого года власти США ввели очередные санкции, которые коснулись в том числе предоставления услуг корпоративного программного обеспечения.

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