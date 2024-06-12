Редкие тропические птицы могут исчезнуть из-за наркоторговцев

Деятельность наркоторговцев угрожает редким тропическим птицам, пишет The Guardian, ссылаясь на данные исследования, опубликованного в Nature Sustainability. Речь идет о незаконной вырубке лесов и расширении пастбищ для скота — за этот счет наркоторговцы отмывают деньги и получают контроль над территориями коренных народов. В частности, на месте вырубленных лесных массивов строятся взлетно-посадочные полосы и дороги для перевозки грузов.

Согласно исследованию, две трети ключевых мест обитаний птиц в Центральной Америке находятся под угрозой уничтожения из-за подобных вырубок. Утверждается, что из-за незаконного оборота наркотиков были уничтожены миллионы гектаров тропических лесов, а коренные жители были вынуждены вступить в сотрудничество с поставщиками наркотиков.

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«Если жители сопротивляются, их земли отнимаются, и часто за этим следует насилие. Для тех, кого не лишили земли насильно, единственным оставшимся вариантом стало сотрудничество или бегство через международные границы», — отмечает соавтор статьи из Университета Алабамы Николас Мальокка.

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Как сообщают ученые, после потери привычных мест обитания 67 видов перелетных птиц, которые размножаются в США и зимуют в Центральной Америке, теперь находятся в зоне риска. В частности, под угрозой исчезновения находятся златокрылые камышевки и филадельфийские виреоны, поскольку они зимуют в районах, которые контролируются наркоторговцами.

Результаты спутникового зондирования показывают, что от 15% до 30% ежегодной вырубки лесов в Никарагуа, Гондурасе и Гватемале может быть связано с перевозкой кокаина. Начиная с 1970 года численность половины постоянно живущих и перелетных птиц в Центральной Америке сократилась, и вырубка лесов стала ключевой причиной этого сокращения, отмечают исследователи.

Большое число коренных народов проживает рядом с крупнейшими лесами Центральной Америки, и именно в этом районе наблюдается значительный рост влияния наркоторговцев, что несет угрозу их сохранению. Однако, как пишет издание, наркокартели также ищут способы отмыть деньги легально — покупая леса, чтобы использовать их для разведения крупного рогатого скота.

Исследователи заявили, что создание рабочих мест для местных сообществ, а также улучшение системы мониторинга и защиты лесов могут помочь решить эту проблему.

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