Дикие еноты атаковали Токио

В столице Японии открыли горячую линию, чтобы местные жители чаще заявляли о енотах, которые портят урожай и заходят в дома. За последнее десятилетие их стало в пять раз больше, и власти опасаются, что они могут нанести серьезный ущерб экосистеме страны, сообщает The Guardian.

В ответ на беспрецедентную атаку Токийский муниципалитет начал выставлять на западе города — чаще всего животные появляются именно там, в холмистой местности — ловушки и попросил местных жителей активнее сообщать о замеченных енотах.

Местным властям предстоит тяжелая борьба с животным: они быстро размножаются, а также быстро адаптируются к незнакомой среде. К апрелю 2023 года службам по отлову удалось поймать 1282 енота. 10 лет назад этот показатель был в пять раз меньше — тогда они поймали 259 особей.

Урон, который нанесли еноты, за фискальный 2022 год оценивался в 2,8 миллиона долларов — тогда об этом заявили в министерстве сельского хозяйства Японии. Они также уточнили, что чаще всего еноты атаковали скот, овощные огороды и фруктовые сады. Японская газета Mainichi Shimbun сообщала, что еноты охотятся на редких саламандр: власти уже признали риск их исчезновения высоким, а меры борьбы — недостаточными.

«[Мы] часто находим ловушки уже сломанными: еноты отчаянно борются за жизнь [и ломают их, чтобы выбраться]. Мы даже не можем оценить примерное количество животных, потому что нам удается поймать лишь небольшую часть», — рассказали газете власти города.

Североамериканский енот — не родной для Японии вид. Их привезли в страну в 1970-х годах в качестве домашних животных после ошеломительного успеха аниме-сериала «Енот по имени Раскал». Вероятнее всего, их либо выкидывали на улицу, либо они сами убегали от хозяев и адаптировались в дикой природе.

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