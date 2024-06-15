США выделит Украине полтора миллиарда долларов помощи

Вице-президент США Камала Харрис пообещала предоставить Украине пакет помощи в размере полутора миллиардов долларов, в основном для энергетического сектора страны. Об этом сообщает Би-би-си.

Издание отмечает, что о предоставлении очередного пакета помощи от США было объявлено на мирном саммите, который проходит с 15 по 16 июня в Швейцарии. Эта помощь должна пойти на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате ударов со стороны России.

В заявлении на сайте Белого дома сказано, что финансирование будет разбито на четыре части. В первую часть входит 500 миллионов долларов, которые должно выделить Агентство США по международному развитию (USAID). Вторая часть пакета помощи — 324 миллиона долларов, которые перенаправят на энергетические нужды Украины из ранее выделенных средств.

Кроме того, Камала Харрис заявила о выделении более 379 миллионов долларов на гуманитарную помощь и «удовлетворение потребностей беженцев, временно перемещенных лиц и пострадавших от конфликта сообществ». В пресс-релизе Белого дома отмечается, что эта помощь включает в себя продовольственную поддержку украинцев, медицинское обслуживание, обеспечение жильем, а также водоснабжение и средства гигиены.

Еще 300 миллионов долларов выделит Госдепартамент США. Эти средства пойдут на поддержку украинских органов безопасности, в том числе сотрудников пограничного контроля и правоохранителей.

«Эта поддержка поможет им (органам безопасности — Прим. «Холода») безопасно действовать на передовой и защищать территорию Украины, спасать гражданских лиц, ставших жертвами атак Кремля, охранять важнейшие объекты инфраструктуры и расследовать более 120 тысяч зарегистрированных случаев военных преступлений и других актов насилия», — говорится в сообщении Белого дома.

Ранее украинские чиновники неоднократно сообщали о повреждении более половины энергетической инфраструктуры Украины. Последние подобные заявления сделали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Дмитрий Кулеба. По их словам, в Украине уничтожено более 80% энергоинфраструктуры.

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