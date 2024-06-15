Швеция заявила о нарушении своего воздушного пространства российским истребителем

Российский истребитель Су-24 14 июня нарушил воздушное пространство Швеции к востоку от южной части острова Готланд. Об этом сообщается в пресс-релизе вооруженных сил страны.

В заявлении говорится, что российский самолет отклонился от своего курса. Об этом пилотов оповестила шведская авиация, но реакции на предупреждение не последовало. После этого на перехват самолета были направлены два а истребителя Saab JAS 39 Gripen.

В пресс-релизе отмечается, что российский самолет находился в воздушном пространстве Швеции недолго. Причины отклонения от курса не называются.

«Поведение России неприемлемо и демонстрирует неуважение к нашей территориальной целостности. Мы следили за ходом событий и были готовы действовать», — прокомментировал инцидент командующий ВВС Швеции генерал-майор Йонас Викман.

Российское Минобороны пока не отреагировало на заявление Швеции. Позже министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем сообщил, что свяжется с представителями российского МИД.

«Поведение России неприемлемо. МИД [Швеции] позвонит в посольство России, чтобы сообщить об инциденте. Мы находимся в тесном контакте с союзниками и партнерами в связи с событиями», — добавил Бильстрем.

По данным вооруженных сил Швеции, последний раз Россия нарушала воздушное пространство страны в 2022 году. Тогда в общей сложности четыре российских самолета Су-27 и Су-24 нарушили воздушную границу также недалеко от острова Готланд.

В июне этого года Минобороны Финляндии сообщило о нарушении воздушного пространства российским военным самолетом. В заявлении ведомства говорилось, что самолет находился на территории Финляндии около двух минут. В российском Минобороны заявили, что все полеты военных самолетов выполняются «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

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