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МОК допустил спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом

18:34 • 08.12.2023

Международный олимпийский комитет допустил индивидуальных российских и беларусских спортсменов до участия в летней Олимпиаде в Париже в 2024 году. Они смогут выступать в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации. 

В пресс-релизе говорится, что среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию, до соревнований допустили 11 индивидуальных игроков в нейтральном статусе — восьмерых из России и троих из Беларуси. В то же время квалификацию на Олимпиаду прошли 60 украинцев, отмечает МОК.

Условием для допуска российских и беларусских спортсменов стало отсутствие с их стороны активной поддержки войны в Украине, а также отсутствие у них контрактов с российскими или беларусскими военными и органами нацбезопасности. 

Участие спортсменов из России и Беларуси в командных соревнованиях по-прежнему запрещено. На Олимпиаде не будут показывать символику этих двух стран, также на играх не смогут присутствовать чиновники из России и Беларуси. 

В октябре МОК отстранил от участия в его работе Олимпийский комитет России «до дальнейшего уведомления». 

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