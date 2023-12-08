МОК допустил спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом

Международный олимпийский комитет допустил индивидуальных российских и беларусских спортсменов до участия в летней Олимпиаде в Париже в 2024 году. Они смогут выступать в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

В пресс-релизе говорится, что среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию, до соревнований допустили 11 индивидуальных игроков в нейтральном статусе — восьмерых из России и троих из Беларуси. В то же время квалификацию на Олимпиаду прошли 60 украинцев, отмечает МОК.

Условием для допуска российских и беларусских спортсменов стало отсутствие с их стороны активной поддержки войны в Украине, а также отсутствие у них контрактов с российскими или беларусскими военными и органами нацбезопасности.

Участие спортсменов из России и Беларуси в командных соревнованиях по-прежнему запрещено. На Олимпиаде не будут показывать символику этих двух стран, также на играх не смогут присутствовать чиновники из России и Беларуси.

В октябре МОК отстранил от участия в его работе Олимпийский комитет России «до дальнейшего уведомления».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.