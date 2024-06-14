СМИ: Россия может совершить рывок на фронте

В ближайшие недели Россия предпримет «довольно значительные усилия», чтобы противостоять военному потенциалу Украины, пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

Как сообщает издание, нынешнее положение Украины значительно отличается от того, каким оно было в первые месяцы войны, когда российская армия часто терпела поражение. Все надеялись на контрнаступление Украины в 2023 году, однако оно провалилось, и на данный момент никто не знает, «как будет выглядеть реалистичный финал».

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По словам неназванного высокопоставленного чиновника, с которым поговорило издание, Россия может попытаться активизировать боевые действия в ответ на наращивание поставок западного оружия Украине. Это может быть продиктовано и желанием российских властей омрачить празднование 75-летия НАТО. «Никто из нас не должен питать иллюзий, что лето будет легким», — отметил источник издания.

При этом, по словам другого неназванного высокопоставленного чиновника, наступление России на Харьковском направлении достигло кульминации и вряд ли продолжится, поскольку ВСУ ослабляют позиции российской армии в этом районе, нанося атаки по российским артиллерийским базам.

13 июня президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности. Согласно документу, США будут «поддерживать военную мощь Украины, а также развитие и трансформацию ее военных возможностей по всему спектру боевых функций» путем поставок оружия и оборудования и помощи в обучении украинских военных. Однако позднее некоторые американские чиновники заявили, что соглашение может быть разорвано уже в начале следующего года, после окончания президентского срока Байдена.

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