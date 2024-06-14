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Редчайшие слонята-близнецы родились в Таиланде

16:10 • 14.06.2024

В таиландском городе Аюттхая 7 июня появились на свет разнополые слонята-близнецы, передает Би-би-си. По словам представителей организации Save the Elephants, это событие стало редчайшим явлением для популяции, поскольку детеныши-близнецы у слонов рождаются лишь в 1% случаев, а разнополые особи —  еще реже. 

Как сообщает Би-би-си, роды проходили на территории заповедника Elephantstay. «Это чудо природы! Очень мило и волнующе!» — говорится на странице организации в соцсетях. 

Сначала 36-летняя азиатская слониха по имени Джамджури родила детеныша-самца, а спустя 18 минут — детеныша-самку. «Как только мы вытащили второго слоненка, оторвав его от матери, малыш встал на ноги. Мы все ликовали, — отметил в разговоре с Би-би-си ветеринар Лардтонгтаре Мипан.

Произошедшее застало всех врасплох. И сотрудники, принимавшие роды, и сама Джамджури не ожидали появление двойни. Напуганная рождением второго детеныша, слониха впала в панику и едва не наступила на первого слоненка. Один из работников заповедника — погонщик Чарин Сомванг — пытался удержать слониху и получил сильный удар по лодыжке. Его госпитализировали с переломом ноги. 

«Я был так счастлив, что не чувствовал боли. Это нормально, что молодая мать всегда пытается пнуть или толкнуть малыша. Я боялся, что она может навредить слоненку, поэтому выступил вперед и попытался заслонить мать от него», — рассказал он Би-би-си. 

Издание пишет, что слонята весят 60 и 55 килограммов соответственно — слоненок-девочка на пять килограммов легче своего брата. Отмечается, что самка родилась размером меньше обычного.

Таиландские азиатские слоны внесены в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения. 

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