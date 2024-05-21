Птицы из Красной книги изменили пути миграции из-за войны в Украине

Ученые из Университета Восточной Англии, Британского фонда орнитологии и Эстонского университета естественных наук выяснили, что война в Украине повлияла на маршруты миграции больших подорликов. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

В статье говорится, что из-за войны большие подорлики — хищные птицы, занесенные в Красную книгу Международного союза охраны природы, — стали сильно отклоняться от обычного маршрута миграции, которым они летали до 2022 года. По сравнению с данными за 2018–2021, годы птицы проводили в полете на 55 часов больше и преодолевали около 85 дополнительных километров. Один из орлов пролетел примерно на 250 километров больше обычного.

При этом подорлики делали меньше остановок. До 2022 года 90% птиц останавливались на территории Украины, в том числе в Виннице, Житомире и районе Полесья. После вторжения это сделали только 32% особей, а некоторые места подорлики и вовсе избегали.

«Это похоже на то, как если бы вы пробежали марафон, но без перерывов, чтобы попить воды. А на финише вас еще попросили пробежать дополнительные семь или восемь миль», — рассказал The Guardian Чарли Рассел из Университета Восточной Англии.

Рассел также отметил, что отклонения от маршрута были спонтанными: «Это не значит, что птицы каждое утро проверяют новости, чтобы выяснить, куда им следует или не следует лететь во время миграции».

Исследователи предупредили, что птицы подвергаются дополнительному стрессу во время перелета, и это может привести к задержке размножения и снижению выживаемости потомства, поскольку орлам потребуется больше времени для восстановления сил.

Ученым не удалось точно определить, какие именно факторы влияют на поведение птиц. В исследовании говорится, что подорлики могли отреагировать на «визуальные или слуховые компоненты военной деятельности», в том числе на движение транспорта, шум и вспышки света.

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