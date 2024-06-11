Слоны для общения используют похожие на имена крики

Ученые выяснили, что слоны общаются друг с другом, используя уникальные имена, которые они сами придумывают для своих собратьев. В отличие от попугаев и дельфинов, которые переговариваются, подражая звукам представителей своего вида, слоны используют индивидуальные, похожие на имена крики, не связанные с подражанием, пишет The Guardian, ссылаясь на исследование, опубликованное в Nature Ecology & Evolution.

С помощью технологий искусственного интеллекта ученые проанализировали призывы слонов из двух стад, обитавших на территории национального заповедника Самбуру и парка Амбосели в период с 1986 по 2022 год. В ходе исследования ученые идентифицировали 469 звуковых сигналов. Они сравнивали призывы слонов и их адресатов между собой, разграничивая «гудки» одного и того же слова, адресованные конкретной особи и «гудки», адресованные другим сородичам. Сопоставив данные между собой, ученые обнаружили, что как минимум 17 слонов ответили на призыв, который был адресован именно им.

Отмечается, что слоны издают широкий спектр звуков — от громких трубных до таких тихих, что их трудно распознать с помощью слуха.

«Исследование показало, что слоны не только используют специфические вокализации для каждой особи, но и распознают призывы, обращенные именно к ним, при этом игнорируя призывы, обращенные к другим особям», — отметил один из авторов исследования Майкл Пардо.

Согласно исследованию, чаще всего слоны при произнесении имени издают «гармонически насыщенный низкочастотный звук».

Как отмечает издание, имена в общении слонов используются не всегда. Чаще к ним прибегают особи, которые находятся на большом расстоянии друг от друга, или же уже взрослые млекопитающие, когда им нужно обратиться к молодым слонам. При этом взрослые слоны используют имена чаще детенышей, что говорит о том, что на освоение этого навыка требуются годы.

«Доказательства того, что слоны используют неимитативные звуки для обозначения других, указывают на наличие у них способности к абстрактному мышлению», — отметил другой автор исследования Джордж Виттемайер.

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