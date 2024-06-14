Порошенко предупредил о грозящей Украине энергетической катастрофе 

Властям Украины необходимо принять срочные меры для спасения страны от грозящей ей энергокатастрофы. Об этом заявил бывший украинский президент Петр Порошенко, отметив, что знает какими должны быть эти меры.

По его словам, для этого необходимо ограничить подачу электроэнергии четырьмя часами в сутки. При этом он убежден, что такие ограничения не навредят энергосистеме страны и не приведут к массовой эмиграции украинцев.

«Я все-таки остаются оптимистом, убежден, что наиболее тяжелых последствий этой катастрофы можно избежать», — добавил политик.

Порошенко также посетовал, что восстановлению украинской энергосистемы, которая понесла огромный урон от российских ударов, мешает коррупция и разворовывание средств, выделяемых на энергетику.

«Но это еще полбеды. Кроме того, что они крадут деньги, переводят их в крипту и прячут по карманам, они крадут время, а Украина платит за это украденное время чрезвычайно высокую цену», — сказал он.

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С конца мая в Украине действуют графики почасового отключения электроэнергии для граждан и предприятий. Госучереждениям и учебным заведениям предписано экономить электроэнергию, в частности, действует запрет на использование кондиционеров. Исключение сделано лишь для для больниц и предприятий, где охлаждение воздуха — часть производственного процесса. По оценке украинских властей, веерные отключения продлятся еще два-три года.

В 2024 году российские войска стали наносить массированные удары по энергосистеме Украины, выводя из строя как генерирующие мощности, так и распределительную инфраструктуру. Как писала газета Financial Times, в результате Украина потеряла более половины электрогенерации, которую имела до начала российского вторжения в феврале 2022 года.Так, до войны объем электрогенерации составлял около 50 ГВт, а к июню 2024 года сократился до 20 ГВт.

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