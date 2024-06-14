Из-за войны в Украине в атмосферу попали миллионы тонн парниковых газов

За два года войны в Украине в атмосферу было выброшено по меньшей мере 175 миллионов тонн парниковых газов. Об этом говорится в исследовании Инициативы по учету выбросов ПГ во время войны (IGGAW), на которое обратила внимание The Guardian.

Исследователи отмечают, что 175 миллионов тонн парниковых газов — это больше, чем общий объем выбросов, произведенных Нидерландами, Венесуэлой и Кувейтом в 2022 году. Также это сравнимо с работой 90 миллионов автомобилей, работающих на бензине, на протяжении года.

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Поначалу большая часть выбросов возникала из-за разрушения гражданских объектов. Впоследствии ситуация ухудшилась из-за пожаров и повреждения энергетической инфраструктуры Украины, говорится в исследовании.

Треть выбросов — 51,6 миллионов тонн — происходит из-за использования военными топлива, строительства бетонных укрытий и производства боеприпасов и техники. Еще треть — 56 миллионов тонн — приходится на производство больших объемов стали и бетона, необходимых для восстановления гражданской инфраструктуры Украины. Пожары, возникшие в результате обстрелов, вызвали выброс как минимум 22,9 миллионов тонн парниковых газов, атаки по украинской энергосистеме — 17,2 миллиона тонн. Еще 24 миллиона тонн парниковых газов попали в атмосферу из-за изменения авиамаршрутов коммерческих самолетов в целях безопасности.

«Россия наносит ущерб не только Украине, но и нашему климату. Значительное количество углерода от этого конфликта будет ощущаться во всем мире. Российская Федерация должна заплатить за это», — отметил ведущий автор IGGAW Леннард де Клерк.

Климатический ущерб, нанесенный Россией за два года войны в Украине, оценивается организацией в 32 миллиарда долларов. Как пишет The Guardian, для его покрытия Европа может использовать замороженные российские активы.

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