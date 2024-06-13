СМИ: Обыски у брата Галкина прошли из-за сокрытия им второго гражданства

Обыски у брата российского юмориста Максима Галкина, Дмитрия, были связаны с тем, что он скрыл от государства наличие у него второго гражданства. Об этом сообщают ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах. Также об этом пишет телеграм-канал Shot.

«Галкин — гражданин Израиля и проживает в Израиле. Но миграционные службы о втором гражданстве не уведомил», — сказал собеседник ТАСС.

Агентство отмечает, что Дмитрий Галкин проходит подозреваемым по делу о неуведомлении о наличии второго гражданства (ст. 330.2 УК). Ему может грозить штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.

Об обысках у Дмитрия Галкина стало известно 12 июня. РБК сообщил, что следственные действия прошли в офисе его компании, которая занимается переоснащением БТР. Телеграм-канал «112» писал, что силовики пришли к Галкину домой и изъяли у него всю технику.

Телеграм-канал Shot отмечает, что до 2017 года Дмитрий Галкин возглавлял ООО «Военно-промышленная компания». РБК писал, что эта организация производит боевые машины, оружие, боеприпасы и автомобили специального назначения. В 2022 году Life сообщал, что «ВПК» заключила с силовиками и военными 300 контрактов на сумму около 18 миллиардов рублей.

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«112» утверждал, что обыски были связаны с уголовным делом о хищении средств в военном ведомстве. СМИ сообщали, что Дмитрий Галкин живет в Израиле. После начала войны в Украине туда переехал его брат Максим вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми. Осенью 2022 года Минюст внес Максима Галкина в реестр «иноагентов», объяснив это тем, что он якобы занимался политической деятельностью и получал финансирование из Украины.

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