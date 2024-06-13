Американская разведка ждет вмешательства России в выборы в США

Противники США во главе с Россией, вероятно, попытаются оказать влияние на грядущие президентские выборы в США. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на американских чиновников и представителей разведки.

По их словам, для этого будут привлечены наемные коммерческие фирмы и задействованы технологии генеративного искусственного интеллекта. Наибольшую угрозу в этом плане представляет Россия, заявили агентству представители Управления директора национальной разведки США.

Они полагают, что Москва попытается повлиять на ход голосования, запланированного на ноябрь, чтобы добиться глобальных целей, таких как ослабление военной и финансовой поддержки Украины, подрыв доверия к демократическим институтам и к США в целом.

Для достижения этих целей Россия может, в частности, воспользоваться противоречиями в американском обществе, считают в разведке. Там также полагают, что аналогичные попытки предпримет Иран.

В то же время Китай, по мнению представителей разведки США, воздержится от активных действий и попыток повлиять на ход американских выборов. Источники Bloomberg пояснили, что несмотря на противостояние между Вашингтоном и Пекином, последний занимает более осторожную позицию, нежели Москва и Тегеран, и осознает возможные последствия вмешательства в выборы.

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