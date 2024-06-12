Пытавшихся забрать свои вещи жителей обрушившегося общежития в Ростове задержала полиция

В Ростове-на-Дону жильцы обрушившегося общежития в очередной раз попытались забрать свои вещи, оставшиеся в квартирах. Их задержала полиция, сообщает местный портал 161.ru.
Как пишет издание, первая попытка «штурма» общежития произошла в мае, однако тогда людям сообщили, что заходить в здание запрещено из-за его аварийного состояния. После второй попытки, как пишет телеграмм-канал «Говорит НеМосква», меры против жильцов стали жестче: власти распорядились заварить входные двери, установить металлический забор и охрану.
По информации 161.ru, на третью попытку «штурма» 12 июня жители решились из-за того, что власти до сих пор не предприняли никаких действий для возвращения личного имущества пострадавших.
Как пишет издание, поначалу силовики спокойно наблюдали за тем, как жильцы выносили свои вещи, однако позже начали задерживать их и применять к ним силу. Всего они задержали около 20 человек. Одну из женщин силой затащили в автозак — по словам депутата гордумы Натальи Оськиной, на руках и ногах задержанной остались ссадины.
«Он повалил меня на землю, потащил, оттолкнул моего отца, который пытался меня поднять, потому что меня повалили на землю. Потом силой затащил и передал другим в машине», — рассказала девушка изданию 161.ru. Ей вменили «неповиновение полицейскому» (ст. 19.3 КоАП).
По информации журналистов, позднее всех задержанных отпустили.
Общежитие завода «Роствертол», которое находится на улице Нариманова 72/3, обрушилось 27 января. В результате происшествия никто не пострадал, однако люди лишились жилья и части личных вещей. Представители администрации обещали предоставить доступ к оставшимся вещам, однако так и не сделали этого. По словам местных жителей, в их наполовину разрушенных квартирах орудуют мародеры и селятся бездомные.
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