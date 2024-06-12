Пытавшихся забрать свои вещи жителей обрушившегося общежития в Ростове задержала полиция

В Ростове-на-Дону жильцы обрушившегося общежития в очередной раз попытались забрать свои вещи, оставшиеся в квартирах. Их задержала полиция, сообщает местный портал 161.ru.

Как пишет издание, первая попытка «штурма» общежития произошла в мае, однако тогда людям сообщили, что заходить в здание запрещено из-за его аварийного состояния. После второй попытки, как пишет телеграмм-канал «Говорит НеМосква», меры против жильцов стали жестче: власти распорядились заварить входные двери, установить металлический забор и охрану.

Читать еще В Омске частично обрушился дом, который должны были отремонтировать в 2021 году

По информации 161.ru, на третью попытку «штурма» 12 июня жители решились из-за того, что власти до сих пор не предприняли никаких действий для возвращения личного имущества пострадавших.

Читать еще В Петербурге обрушился расселенный жилой дом на Гороховой улице

Как пишет издание, поначалу силовики спокойно наблюдали за тем, как жильцы выносили свои вещи, однако позже начали задерживать их и применять к ним силу. Всего они задержали около 20 человек. Одну из женщин силой затащили в автозак — по словам депутата гордумы Натальи Оськиной, на руках и ногах задержанной остались ссадины.

«Он повалил меня на землю, потащил, оттолкнул моего отца, который пытался меня поднять, потому что меня повалили на землю. Потом силой затащил и передал другим в машине», — рассказала девушка изданию 161.ru. Ей вменили «неповиновение полицейскому» (ст. 19.3 КоАП).

По информации журналистов, позднее всех задержанных отпустили.

Общежитие завода «Роствертол», которое находится на улице Нариманова 72/3, обрушилось 27 января. В результате происшествия никто не пострадал, однако люди лишились жилья и части личных вещей. Представители администрации обещали предоставить доступ к оставшимся вещам, однако так и не сделали этого. По словам местных жителей, в их наполовину разрушенных квартирах орудуют мародеры и селятся бездомные.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.