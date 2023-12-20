В Петербурге обрушился расселенный жилой дом на Гороховой улице

В центре Санкт-Петербурга обрушились два расселенных подъезда шестиэтажного дома на улице Гороховая, 73. По данным МЧС, это произошло около двух часов ночи. Городские власти сообщают, что никто не пострадал.

Сейчас спасатели разбирают обрушившиеся конструкции. Кроме того, они эвакуировали жителей оставшихся подъездов, а также соседнего дома. Прокуратура Адмиралтейского района начала проверку.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что последнего жильца, который не хотел покидать аварийное здание, уговорили перебраться в гостиницу накануне — 19 декабря. По его словам, тем, кто лишился жилья, выплатят материальную помощь. Пока людей разместили в гостинице «Смольнинская» и в общежитии на улице Киевская.

Бывший доходный дом был построен в 1885 году и находился на ремонте. Здание обрушилось после того, как накануне вечером там появилась первая трещина. Администрация Адмиралтейского района отказалась комментировать ситуацию.

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