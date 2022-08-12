В Омске частично обрушился дом, который должны были отремонтировать в 2021 году

В Омске на улице 20-го Партсъезда обвалилась стена пятиэтажного дома №53, который, по решению суда, должны были отремонтировать до конца 2021 года. Пострадавших нет. Площадь обрушения — 200 квадратных метров. В МЧС предупредили, что дом может разрушиться еще сильнее.

На сайте издания NGS55.RU появилась видеозапись с обрушением стены, где слышно, как женский голос говорит: «За что мой сын под пулями на СВО? Вот за это? Приедет и жить негде будет?»

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Омской области представить подробный доклад о произошедшем. Началось расследование по статьям о халатности и неисполнения решения суда.

В апреле 2021 года у дома обвалилась кирпичная кладка. По версии властей, причина обрушения — душевые кабины, которые якобы неправильно установили сами жильцы. Через месяц кладка обрушилась снова. Прокуратура обратилась в суд требованием быстрее провести капитальный ремонт. По решению Омского областного суда дом должны были отремонтировать до конца 2021 года.

Источник: NGS55.RU, РИА Новости