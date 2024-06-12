Папа римский призвал сократить проповеди из-за засыпающих прихожан

Папа римский Франциск заявил, что священникам стоит сократить проповеди до восьми минут, чтобы прихожане не засыпали, слушая их. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, с соответствующим заявлением понтифик выступил во время своей еженедельной аудиенции в среду. Он сказал, что проповедь должна быть короткой и выражать «образ, мысль и чувство». По словам Франциска, это не должно длиться больше восьми минут, так как после истечения этого времени «теряется внимание и люди засыпают».

«Иногда священники говорят много, и ты не понимаешь, о чем», — добавил он.

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Ранее папа римский попал под пристальное внимание СМИ после того, как оскорбительно высказался о геях. Итальянские медиа сообщили, что он сделал гомофобное высказывание во время закрытой встречи с епископами. По их информации, Франциск использовал слово «frociaggine», что можно перевести на английский как «faggotry», то есть «педики».

После этого Ватикан опубликовал извинения Франциска. «Папа никогда не намеревался кого-либо оскорбить или выражаться в гомофобных терминах, и он приносит свои извинения тем, кто был оскорблен использованием термина, о котором сообщили другие», — заявил представитель Ватикана Маттео Бруни.

Однако через несколько недель СМИ сообщили, что папа вновь использовал это же слово во вторник 11 июня, когда встречался с римскими священниками. Директор по связям с общественностью Папского Салезианского университета в Риме, где состоялась встреча, Франческо Ланджелла, подтвердил, что папа повторил жаргонное слово. Впрочем, в каком контексте понтифик его использовал, он не уточнил. Представитель Ватикана отказался от комментариев.

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