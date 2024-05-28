Папа римский извинился за оскорбление геев

Папа римский Франциск извинился за оскорбление геев во время закрытой встречи с епископами. Заявление Ватикана на эту тему цитирует Associated Press.

В понедельник итальянские СМИ сообщили, что 20 мая понтифик сделал гомофобное высказывание во время закрытой встречи с епископами. В ходе разговора те спросили у папы, стоит ли разрешить геям обучаться в семинариях при условии соблюдения целибата. На это понтифик ответил отрицательно. Затем он якобы добавил, что в церкви и так слишком много «frociaggine», что можно перевести на английский как «faggotry», то есть «педиков».

Как отмечает Би-би-си, несмотря на то, что встреча проходила за закрытыми дверями, комментарии папы процитировал итальянский таблоид Dagospia, а затем — газеты Corriere della Sera и La Repubblica со ссылками на многочисленные источники.

В Ватикане сообщили, что Франциск знает об этих сообщениях и просит прощения.

«Папа никогда не намеревался кого-либо оскорбить или выражаться в гомофобных терминах, и он приносит свои извинения тем, кто был оскорблен использованием термина, о котором сообщили другие», — цитирует AP представителя Ватикана Маттео Бруни.

Высказывания понтифика вызвали в обществе шок, так как ранее он публично уважительно отзывался о геях, пишет Би-би-си. Например, в начале своего папства, когда его спросили о геях, он ответил: «Если какой-то человек гей и ищет Бога, и является человеком доброй воли, то кто я такой, чтобы судить его?» Издание при этом не упоминает, что в то же время папа сослался на катехизис католической церкви, в котором говорится, что гомосексуальность противоречит естественному закону.

Также Би-би-си приводит высказывание понтифика, сделанное в декабре прошлого года, когда он заявил, что священники должны иметь возможность благословлять однополые пары в определенных обстоятельствах.

В то же время Ватикан по-прежнему запрещает геям служить в церкви. Такое постановление вышло в 2005 году, в 2016 Франциск его подтвердил. Еще через два года он запретил итальянским епископам принимать в священство кандидатов-геев, отмечает CNN.

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