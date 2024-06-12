Илона Маска обвинили в домогательствах и требовании родить ему детей 

Несколько женщин обвинили Илона Маска в домогательствах. Сотрудница SpaceX и бывшая стажерка, которую бизнесмен позже нанял на работу, рассказали, что занимались с ним сексом. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Еще одну женщину, работавшую в его компании, миллиардер, как утверждается, просил родить ему детей.

В статье издание ссылается на переписки, материалы электронной почты и на интервью с более чем 48 людьми, среди которых были бывшие работники SpaceX, а также друзья и родственники пострадавших женщин.

Так, одна из сотрудниц, которую Маск, как утверждается, неоднократно уговаривал родить ему детей, после отказа не получила ранее обещанное повышение зарплаты. Кроме того, бизнесмен начал высказывать недовольства по поводу ее работы.

Журналисты WSJ просили Маска прокомментировать обвинения, но он не ответил на этот запрос. В свою очередь, директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что информация о домогательствах не отражает культуру компании, а если жалобы о домогательствах поступают, то их рассматривают и принимают меры.

При этом Шотвел, по информации WSJ, обвинила одну из женщин, с которой у Маска были сексуальные отношения, в романе с ее мужем. Это произошло после того, как сотрудница рассказала о связи с миллиардером эйчару.

«Шотвелл сообщила отделу кадров SpaceX, что хочет отстранить женщину от должности генерального директора», — пишет газета.

В 2021 году пять бывших сотрудников SpaceX рассказали, что в компании существует «культура сексуализированных домогательств». А в 2022 году стало известно, что Маска в домогательствах обвинила бывшая стюардесса SpaceX. Тогда сообщалось, что в 2016 году во время полета в Лондон миллиардер позвал девушку к себе в каюту, где снял одежду и предложил купить ей лошадь в обмен на эротический массаж. Спустя два года стюардессе выплатили 250 тысяч долларов в рамках досудебного урегулирования этой жалобы.

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