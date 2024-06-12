Генерал раскритиковал Минобороны в Госдуме за плохое снабжение армии 

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества генерал-полковник Владимир Шаманов выступил на заседании нижней палаты парламента с резкой критикой Минобороны. В частности, он говорил о низком качестве снабжения войск, воюющих в Украине. Внимание на выступление Шаманова обратило издание «Важные истории».

«Те, которые бывают за ленточкой, знают, что настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто не подлежит никаким оценкам», — заявил он.

Одновременно Шаманов раскритиковал командование в лице генералов, назвав их «другой армией», «разодетой и расшитой».

«Поэтому простому солдату <...> не попасть в это ателье, где они обшиваются. А так бы, когда раздели бы их, мы бы посмотрели, в чем они ходят. Когда они на свои деньги все это будут покупать, а не на деньги народа, тогда и оденем свою армию», — сказал депутат.

Владимир Шаманов был командующим российской группировкой войск в Чечне во время первой чеченской кампании в 90-х годах. Позже он также командовал 58-й общевойсковой армией и занимал должность командующего воздушно-десантными войсками. В 2012 Шаманов получил звание генерал-полковника, а спустя четыре года был уволен в запас в связи с избранием депутатом Госдумы.

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