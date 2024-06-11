СМИ: Гендиректора национализированного завода заподозрили в педофилии 

В Челябинске задержали гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского. Несколько СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что его подозревают в педофилии.

«В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Директор задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — пишет РБК со ссылкой на Следственный комитет.

РИА «Новости», ссылаясь на неназванный источник, пишет, что Ходоровского подозревают в педофилии.

Официальных сообщений от Следственного комитета на момент написания новости не было. Какую статью вменяют Ходоровскому, неизвестно.

Анонимный собеседник пропагандистского агентства Ura.ru среди силовиков утверждает, что Ходоровский «вступал в интимную связь с детьми 14-15 лет за деньги». «На него дал показания сутенер, задержанный ранее», — сказал он изданию.

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В публикации также утверждается, что в списке доказательств вины Ходоровского якобы есть «видеозапись с его противозаконными действиями в отношении детей».

В конце февраля этого года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал государству Челябинский электрометаллургический комбинат, а также Кузнецкий и Серовский заводы ферросплавов, которые используются при изготовлении стали для военной техники, авиационных двигателей и бронебойных снарядов. Прокуратура настаивала, что заводы были незаконно приватизированы в 1990-е годы.

Ходоровский родился 19 сентября 1951 года в Челябинске. С 1991 года он был помощником генерального директора ЧЭМК по внешнеэкономической деятельности. В 1996 году занял должность коммерческого директора комбината, а в 2001 году стал генеральным директором.

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