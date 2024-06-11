Половина украинцев назвала войну «зашедшей в тупик»

Фонд Карнеги и украинская социологическая исследовательская компания «Рейтинг» провели опрос среди украинцев и выяснили, что половина из них считают войну в Украине «зашедшей в тупик», но две трети населения уверены, что украинская армия освободит оккупированные территории. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что это один из самых масштабных опросов с начала войны. В нем приняли участие две тысячи человек изо всех регионов страны. Все опрошенные проживают на территории Украины.

По данным The Washington Post, большинство респондентов выступили за продолжение военных действий и нежелание соглашаться на мир на условиях России. Один из основных исследователей Фонда Карнеги Эрик Чарамелла также добавил, что результаты опроса показали «высокую степень национального единства» украинцев.

При этом результаты относительно победителя в войне в Украине оказались неоднозначными. 44% опрошенных считают, что ни Украина, ни Россия не способны выиграть войну. Еще 41% уверены, что победит Украина, а 5% убеждены в победе России.

Чарамелла объяснил эти результаты «усталостью от войны». По его словам, жители Украины находятся в неопределенности относительно того, «как будет выглядеть поле битвы через год или два». Исследователь добавил, что «фактор устойчивости все еще сохраняется», и украинцы не согласны на уступки, как этого требует российская сторона.

Согласно результатам опроса, больше половины украинцев считают, что война продлится еще один или два года. При этом старшее поколение настроено более оптимистично. К примеру, 60% респондентов из старшей возрастной группы заявили, что Украине не следует вести переговоры с Россией, в то время как среди молодежи этого мнения придерживаются лишь 47%.

Татьяна Скрипченко, исследователь из компании «Рейтинг», отметила, что опрос показал изменения во взглядах старшего поколения. По ее словам, до начала войны люди в возрасте демонстрировали более пророссийские взгляды, теперь же они думают, что Украина должна бороться до конца, вступить в НАТО и не идти на переговоры.

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